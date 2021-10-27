В Вологде бывший работник украл из сейфа магазина 58 тысяч рублей

27.10.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег из сейфа местного магазина.

Сумма ущерба составила 58 тысяч рублей. Эксперты установили, что входную дверь не взламывали. Личность злоумышленника, которым оказался 29-летний бывший работник торговой точки, установили по записям с камер видеонаблюдения. Его задержали.

«По его словам, работая в магазине, он сделал дубликаты ключей от сейфа и входной двери, а после увольнения решил оставить их себе. Имея полный доступ, он проник в магазин и, отключив камеры видеонаблюдения, забрал из сейфа все денежные средства», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Мужчина успел потратить 10 тысяч рублей, а остальное вернул. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: магазин, работники, сейф, кража, деньги
Видео пресс-службы областного УМВД

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