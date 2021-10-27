345 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

27.10.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 345 новых случаев коронавирусной инфекции. 286 человек выздоровели, девять человек умерли. Такие данные 27 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 76 840 пациентам. Большая часть из них — 69 101 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 157 человек.

Ранее newsVO сообщал, что в Череповце госпитализировали младенца, заболевшего COVID-19.

Тэги: коронавирус, статистика

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