345 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 345 новых случаев коронавирусной инфекции. 286 человек выздоровели, девять человек умерли. Такие данные 27 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 76 840 пациентам. Большая часть из них — 69 101 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 157 человек.

Ранее newsVO сообщал, что в Череповце госпитализировали младенца, заболевшего COVID-19.