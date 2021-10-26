Младенца с COVID-19 госпитализировали в Череповце 25 октября. У новорожденного диагностирована двухсторонняя коронавирусная пневмония.
Начальник отдела организации медпомощи по Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области Людмила Дубовенко сообщила, что заболевшего месячного ребёнка госпитализировали в больницу из Белозерска. Сейчас младенец подключён к аппарату ИВЛ. Врачи борются за его жизнь.
В Череповце госпитализирован грудной ребенок с коронавирусной инфекцией
Младенца с COVID-19 госпитализировали в Череповце 25 октября. У новорожденного диагностирована двухсторонняя коронавирусная пневмония.
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