В Череповце госпитализирован грудной ребенок с коронавирусной инфекцией

26.10.2021 [Общество]

Младенца с COVID-19 госпитализировали в Череповце 25 октября. У новорожденного диагностирована двухсторонняя коронавирусная пневмония.

Начальник отдела организации медпомощи по Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области Людмила Дубовенко сообщила, что заболевшего месячного ребёнка госпитализировали в больницу из Белозерска. Сейчас младенец подключён к аппарату ИВЛ. Врачи борются за его жизнь. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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