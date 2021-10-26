Главным по «Деду Морозу» назначен Алексей Израиловский

Генеральным директором АО «Дед Мороз» назначен Алексей Израловский. Напомним, Ирина Курина, которая возглавляла компанию с октября 2020 года, в конце сентября этого года написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Сегодня на должность временного генерального директора АО «Дед Мороз» была рассмотрена кандидатура Алексея Израловского, занимающего пост начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского района. Членами совета директоров его кандидатура утверждена единогласно.

«Исполнять обязанности временного генерального директора Алексей Викторович будет до внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится в начале декабря этого года, - пояснил заместитель начальника департамента культуры и туризма области Дмитрий Шевцов. - Он хорошо знает проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» и буквально живет им».