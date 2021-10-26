Виновница ДТП в Чагодощенском районе, в котором погибли два ребёнка, получила 2,5 года колонии-поселения

Суд огласил приговор 42-летней женщине, признанной виновной в нарушении ДТП, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц.

Как newsVO сообщал ранее, трагедия произошла в Чагодощенском районе на 286 километре автодороги Вологда-Тихвин Р-21 «Кола» 21 февраля около 15 часов. Подсудимая за рулём «Лада Приора», при выполнении обгона, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Ниссан».

«В результате ДТП 9-летняя пассажирка отечественного автомобиля и четырехлетняя пассажирка иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимая признала вину и пояснила, что в тот день ехала из Чагоды в Череповец с приёмной дочерью. Дорога была скользкой. При обгоне, увидев автомобиль, движущийся навстречу, она попыталась вернуться в свою полосу, но машину занесло.

«Потерпевший пояснил, что за рулем Nissan Terrano была его жена, которая и позвонила ему с места аварии. Супруга получила ушибы и синяки, а дочь погибла. Это был долгожданный ребенок. Врачи говорили, что у них детей не будет. Он после гибели дочери постоянно присматривал за женой, так как боялся, что она из-за переживаний покончит с собой. Сам он морально чувствует себя плохо, но держится», — также говорится в сообщении

Он также сказал, что обвиняемая присылала ему сообщения с извинениями и перечислила ему и его супруге по 80 тысяч рублей.

Осуждённой назначено наказание в виде двух с половиной лет колонии-поселения и лишения водительских прав на два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.