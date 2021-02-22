В аварии на трассе в Чагодощенском районе погибли двое детей

Два ребенка погибли в столкновении «Лады» и «Ниссана» на 286 км автодороги Вологда-Тихвин Р21 «Кола». ДТП произошло около 15 часов 21 февраля.

Как сообщает отдел МВД по Чагодощенскому району, по предварительным данным, жительница Череповца за рулем «Лады Приора» при совершении обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с «Ниссаном Терано».

— В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних детей. Водители получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно- транспортного происшествия, — отмечают в полиции.

Как сообщили NewsVo в пресс-службе областного УМВД, погибли четырехлетняя девочка, ехавшая в "Ниссане", а также восьмилетняя девочка, пассажирка "Лады". Оба водителя получили травмы.

Всех, у кого есть какая-либо информация о данном ДТП, полицейские просят сообщить по телефону: (8202) 67-12-83.