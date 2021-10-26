В Вологде заочно арестовали председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Точка опоры»

26.10.2021 [Происшествия]

В Вологде суд заочно арестовал 32-летнего председателя правления кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Точка опоры», обвиняемого в мошенничестве.

«Органами следствия установлено, что в период с января 2020 по июнь 2021 года обвиняемый, являясь председателем правления Кредитного потребительского кооператива „Точка опоры“ и председателем совета Потребительского кооператива социально-материальной помощи „Точка опоры“, преследуя корыстную цель, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств вкладчиков, ставших членами кооператива, в общей сумме более 28 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Как newsVO сообщал ранее, общее количество пайщиков КПК — 233 человека. Часть пострадавших, среди которых оказались жители Вологодской и Архангельской областей написали заявление в полицию.

Установлено, что обвиняемый — уроженец Херсонской области — в марте 2021 года уехал в Беларусь, а после в Украину. Сейчас мужчина объявлен в международный розыск.

По данным из открытых источников, председателем правления кооператива является Сергей Махтанов.

Тэги: кооператив, кредиты, обман, мошенничество

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