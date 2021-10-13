В Вологде ищут пострадавших от деятельности кредитно-потребительского кооператива «Точка опоры»

В Вологде полицейские ищут пострадавших от деятельности кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Точка опоры». Общее количество пайщиков КПК — 233 человека.

Уже 89 пострадавших, среди которых оказались жители Вологодской и Архангельской областей, написали заявления в полицию. Установленная сумма ущерба — более шести миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД РФ.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Потерпевших просят позвонить по телефону дежурной части УМВД по Вологде: 76-30-14.