«Чеваката» разделила очки с казанской «Казаночкой»

Матчи прошли в минувшие выходные в Вологде. В первом матче «пчелки» одержали убедительную победу со счетом 85:67. 22 очка вологжанкам принесла Елена Михайлова, ещё 15 на счету у Алины Заболоцкой. Эта победа стала 5-й для «Чевакаты» со старта чемпионата.

К сожалению продлить свою победную серию до шести побед «желто-фиолетовым» не удалось. Уступая 31:38 к большому перерыву накануне, вологжанки смогли собраться и даже выйти вперёд по итогам трех четвертей - 51:48. Вот только заключительная десятиминутка стала сущим кошмаром для «пчел», в котором они набрали лишь 8 очков, пропустив в своё кольцо 15. Результат матча - 59:63 и пользу гостей.

Это поражение не позволило «Чевакате» выйти на чистое первое место. Теперь у них 5 побед и 1 поражение, такой же результат ещё у двух команд - омского «Нефтяника» и «Динамо-Фарм» из Курска. Именно с курской командой «пчёлкам» и предстоит сыграть в следующем туре. Игры пройдут 30 и 31 октября на площадке соперника.