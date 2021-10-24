«Чеваката» разгромила казанских соперниц

24.10.2021 [Спорт]

Вологжанки не оставили шансов соперницам из «Казаночки», переиграв их во всех четырех периодах.

Если в первом периоде разрыв в счете был невелик, (19:18), то уже на большой перерыв команды уходили с разницей в счете в 5 очков.

В начале второй половины встречи вологжанки сильно добавили и «привезли» в третьей четверти соперницам еще 10 очков – 20:10. В целом игра завершилась со счетом 85:67 в пользу вологжанок.

«Мы настраивались на игру и понимали, что будет битва», - рассказала после игры с «Казаночкой» игрок «Чевакаты» Арина Мосько.

«Против «Казаночки» легко настраиваться на игру, они реально хорошая команда», заявил после встречи главный тренер «Чевакаты» Младен Манойлович.

Ответный матч с «Казаночкой» пройдет на вологодском паркете уже в воскресенье, 24 октября.

Тэги: «Вологда-Чеваката», баскетбол

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