В Вологде за один рубль выставят на продажу памятник архитектуры, переживший три пожара

24.10.2021 [Общество]

В Вологде решили выставить на продажу дом на Гоголя, 116. Дом пережил три пожара. Два из них уже после того, как здание здание было признано выявленным памятником архитектуры.

Пожар произошел в здании в августе 2018 года, затем в мае 2019 года, потом в июле того же года. Доступ в дом всегда оставался открытым, и там обитали люди без определенного места жительства. В августе 2018 года на Гоголя, 116 один бездомный убил своего собутыльника.

К счастью, внутренняя отделка не полностью была уничтожена в пожарах, поэтому в доме сохранились некоторые стилевые элементы. В конце 2020 года этот жилой дом приобрел статус объекта культурного наследия регионального значения. Велись работы по исследованию объекта. 

«Работы по исследованию объекта завершены, все чертежи готовы. Скоро дом будет выставлен на продажу за 1 рубль. О старте конкурса мы расскажем дополнительно. Нам очень интересно, кто же этот человек, который возьмётся за его восстановление», — сообщается в паблике Сохраняя будущее: деревянная Вологда.

На данный момент так же готов эскизный проект дома на Гоголя.

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Тэги: деревянное зодчество. дома-памятники
Фото: Сохраняя будущее: деревянная Вологда.

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