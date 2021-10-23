За один день в Вологодской области привились 5 тысяч человек

23.10.2021 [Общество]

Около 5 тысяч прививок от коронавирусной инфекции сделали в Вологодской области за сутки. Такие показатели — максимумом за все время. Об этом 22 октября рассказала заместитель губернатора региона Лариса Каманина  во время прямого эфира «ПоОКаем в сети».

Чаще всего жители региона прививаются «Спутником V».

«Эта вакцина эффективна и против новых штаммов коронавируса, согласно всем исследованиям. На сегодня внимание вологжан к вакцинации повышено, многие из них принимают решение прививаться. У нас есть рекорд: за один день привились пять тысяч жителей Вологодчины. Мы благодарны вологжанам, которые пришли на прививочные пункты и приняли для себя столь ответственное решение. Поэтому мы приглашаем всех на наши прививочные пункты», — отметила Лариса Каманина.

Напомним, что в Вологодской области для некоторых категорий граждан вакцинация обязательна. 

Тэги: вакцинация
Сюжет: Пандемия коронавируса

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