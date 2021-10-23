Роспотребнадзор рекомендует отстранять от работы непривитых граждан

23.10.2021 [Общество]

Непривитых сотрудников могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Это рекомендации Роспотребнадзора.

6 октября на сайте вологодского управления ведомства опубликован документ, в котором определены сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Согласно документу, в срок до 25 ноября руководителям организаций необходимо организовать проведение прививок сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 декабря — вторым компонентом вакцины от COVID-19. Обязательной вакцинации подлежат работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта и такси, бытовых услуг, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-клубов и бассейнов, МФЦ, театров, кинотеатров и концертных залов, культурных, развлекательных, досуговых, выставочных и зрелищных мероприятий, детских центров и игровых комнат, а также государственные и муниципальные служащие.

Если же работник откажется от прививки, он может быть отстранен от работы. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор работодателям. 

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации). Основание абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157 „Об иммунопрофилактике инфекционных болезней“. Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно. В приказе необходимо указать фамилию, имя, отчество, должность работника, основания, по которым он отстраняется от работы, срок отстранения (на период эпиднеблагополучия)», — говорится в рекомендация Роспотребнадзора. 

Однако там добавляют, что если работник может работать дистанционно, то тогда его лучше перевести на удаленку.  

«Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки», — комментируют в ведомстве. 

Однако граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия. Вакцинация не распространяется на тех, кто имеет противопоказания.  

«Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», — написано в рекомендациях.

В случае, если работодатель не захочет обеспечить вакцинацию своих работников, он понесет административную ответственность.

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Тэги: вакцинация
Сюжет: Пандемия коронавируса

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