В моногоспиталях Вологодской области осталось менее 10% свободных коек

23.10.2021 [Общество]

В Вологодской области многоспитали заполнены на 91%. Об этом сообщила заместитель губернатора Лариса Каманина.

«Свободных коек в моногоспиталях области — 8,4%. В семи стационарах открыто 1 990 коек, лечение получают 1 823 пациента. 1 406 коек обеспечены подводкой к кислороду, в том числе 251 с аппаратами ИВЛ. До мая 2021 года было 625 коек, а на 1 сентября уже 1 840. Ситуация не улучшается», — констатировала она.

При ухудшении ситуации планируется развернуть еще 710 коек. Так, с 25 октября в Сокольской больнице готовы открыть 100 коек, с 1 ноября в Шекснинской больнице — 100 коек, в Вологодской областной детской клинической больнице — 50 коек. 300 коек возьмет на себя медсанчасть «Северсталь», 160 — Вологодская горбольница № 2. 

За сутки, по данным на утро 22 октября, в Вологодской области выявлено 332 новых случая коронавирусной инфекции. 251 человек выздоровел, десять человек умерли. С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 75 148 пациентам. Большая часть из них — 67 713 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2110 человек. Коллективный иммунитет от коронавируса в Вологодской области составляет 41,9%, писал NewsVo.

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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