332 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

22.10.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 332 новых случая коронавирусной инфекции. 251 человек выздоровел, десять человек умерли. Такие данные 22 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 75 148 пациентам. Большая часть из них — 67 713 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2110 человек.

По данным на 22 октября, коллективный иммунитет от коронавируса в Вологодской области составляет 41,9%.

Тэги: коронавирус, инфекция, заболевание

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