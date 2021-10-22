332 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 332 новых случая коронавирусной инфекции. 251 человек выздоровел, десять человек умерли. Такие данные 22 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 75 148 пациентам. Большая часть из них — 67 713 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2110 человек.

По данным на 22 октября, коллективный иммунитет от коронавируса в Вологодской области составляет 41,9%.