Устюжанин получил условный срок за то, что ударил полицейского табуретом по голове

22.10.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге суд вынес приговор 49-летнему местному жителю, признанному виновным в нападении на полицейского.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл днём 13 июня 2021 года. Сотрудник полиции пришёл в квартиру бывшей жены подсудимого на улице Красноармейской для проверки информации о том, что тот её избил. Он попросил женщину позвать бывшего супруга к себе. Пришедшему мужчине не понравилось присутствие полицейского, и он ударил потерпевшего лбом по лицу, а после табуретом по голове.

«Полученные участковым повреждения квалифицируются, как не причинившие вреда здоровью», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Тэги: напал на полицейского, приговор

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