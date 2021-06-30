Устюжанин ударил полицейского табуретом по голове

30.06.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции.

Инцидент произошёл 13 июня 2021 года. Полицейский пришёл к мужчине домой для проверки информации о преступлении. Не желая идти с правоохранителем на контакт, мужчина ударил потерпевшего головой по лицу и попытался нанести ещё несколько ударов.

«Не желая прекращать свои противоправные действия, мужчина вооружился стоящим в квартире деревянным табуретом, которым ударил полицейского по голове, причинив тому телесные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: напал на полицейского, уголовное дело

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