В Вологде по факту истязания трёхлетнего мальчика возбуждено уголовное дело

В Вологде правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту истязания трёхлетнего ребёнка.

Ранее newsVO сообщал, что мать мальчика привела его в детский сад с синяками. По информации прокуратуры, инцидент произошёл в детском саду № 118 «Звёздочка». Оттуда около 13 часов ребёнок поступил в больницу с множественными гематомами на теле и лице, , а также ссадинами на губе и подбородке.

«Одновременно организована прокурорская проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

По данным телеграм-канала «Впереди паровоза», инспектор по делам несовершеннолетних, в ответ на обращение работников детсада, отказался приехать и предложил зафиксировать обращение по номеру «112».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.