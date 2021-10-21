В Вологде ищут мать мальчика, которая привела сына в детский сад с синяками

В Вологде ищут женщину, которая привела в детский сад сына с синяками. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

«Мальчик сказал, что его обидел дядя. Родители в разводе. Отец малыша сейчас едет из другого города к своему сыну. Мать ищут. Правоохранительные органы уже подключились», — говорится в сообщении

По данным телеграм-канала «Впереди паровоза», инспектор по делам несовершеннолетних отказался приехать в сад и предложил зафиксировать обращение по номеру «112». Ребёнок отправлен для обследования в больницу.

В пресс-службе городского УМВД корреспонденту newsVO сказали, что заявлений по указанному инциденту полицейским не поступало.