МегаФон автоматизировал заполнение таможенных деклараций для посылок с AliExpress Россия

21.10.2021 [Новости компаний]

Сервис «Мобильный ID» теперь доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса в стране — AliExpress Россия. Решение МегаФона позволяет упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты.

Количество активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов МегаФона за девять месяцев 2021 года увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч – иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически – достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Все личные данные пользователя «Мобильного ID» надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты МегаФона и других операторов.

Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов МегаФона, в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

Тэги: Мегафон

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
В Вологде ищут потерявшуюся девочку
Почему дети уходят с незнакомцами, даже если знают правила?

Похожие новости

Вахтовики-абоненты МегаФона могут бесплатно «заморозить» услуги связи

Абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер

681
0

МегаФон определил популярные книги, которые читают вологжане

О том, какие жанры и произведения стали востребованы у вологжан в электронном формате, рассказали специалисты МегаФона. Выводы сделаны на основе анализа массива обезличенных данных сервиса «МегаФон. Книги» с начала 2021 года.

603
0

Вологжане изменили свои туристические предпочтения

Жители региона стали реже ездить за границу  

1338
0

Российская компания инвестирует $100 млн в развитие мобильной связи в Узбекистане и создала Digital Holding

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнёрами из Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding. Стороны подписали заключительный пакет документов по созданию СП.

628
0

МегаФон придумал, как вологжанам сэкономить 8 000 рублей в год на подписках

МегаФон объединил самые востребованные цифровые продукты в единую мультиподписку «МегаФон Плюс».

1186
0

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Для подключения достаточно обратиться в офис компании и предъявить студенческий билет

730
0

Не только тетради: какие гаджеты возьмут с собой 1 сентября вологодские школьники

В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов в интернет-магазине и в салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung

1285
0

МегаФон назвал топ-5 любимых фильмов вологжан

Ко дню российского кино аналитики МегаФона вычислили, какие фильмы больше всего полюбились зрителям Вологодского региона

696
0

МегаФон добавит абонентам игровых мощностей

МегаФон и GFN.RU, эксклюзивный провайдер в России и СНГ облачного игрового сервиса GeForce NOW от NVIDIA, запускают совместную подписку. Для абонентов оператора открывается доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности.

708
0

100 килограмм гаджетов принесли вологжане на переработку

Такими данными поделился оператор Мегафон, изучив промежуточные итоги программы trade-in.

815
0

МегаФон раздает безлимитное общение и гигабайты внутри семьи

МегаФон предложил пользователям «Первый Семейный» тариф без абонентской платы, который позволит всегда оставаться на связи с близкими

888
0

Технология VoLTE от МегаФона стала доступна на федеральном уровне

По прогнозам компании, новым стандартом голосовой связи в скором времени будут пользоваться чаще, чем классическими сервисами от 2G и 3G

661
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МегаФон автоматизировал заполнение таможенных деклараций для посылок с AliExpress Россия
Вологжанин отправится в колонию за изнасилование знакомой и незаконное проникновение в её квартиру
Написать Беловский диктант смогут все желающие в Вологде 22 октября
Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде
324 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Череповчанка прописала 13 иностранцев в своей квартире на улице Ленина
В Великоустюгском районе сгорела мебельная мастерская
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4395
0
20.10.2021 [БлогоVO]

Вологда прикольная. Заехать на разок имеет смысл точно

514
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

633
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика