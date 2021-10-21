Написать Беловский диктант смогут все желающие в Вологде 22 октября

21.10.2021 [Культура]

Беловский диктант состоится 22 октября в Вологде. Проверить свои знания и принять в нём участие смогут бесплатно все желающие.

– Вологжане проверят свою грамотность на примере фрагмента одного из рассказов Василия Ивановича Белова, – сообщают организаторы диктанта.

Напомним, мероприятие пройдёт в рамках VIII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия».

Начало мероприятия в пятницу, 22 октября, в 15:00, в Областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, зал 14. 
 

Тэги: диктант, Беловские чтения

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