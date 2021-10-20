Водителя «Яндекс.Такси» в Вологде оштрафовали за нанесение побоев пассажиру

20.10.2021 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 43-летнего местного жителя к административной ответственности за побои.

Инцидент произошёл в Раздельном переулке 3 сентября 2021 года. В ходе конфликта привлекаемый несколько раз ударил 19-летнего пассажира.

«Полицию вызвала мать потерпевшего. Женщина пояснила, что водитель „Яндекс. Такси“ привез ее сына, стоимость поездки составила 180 рублей. Бабушка вынесла водителю 130 рублей, а сын в это время уже вышел из машины и направился домой. Таксист за бабушкой зашел в дом и стал предъявлять претензии, что ему передали не всю сумму, а потом три раза ударил ее сына по голове», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде мужчина пояснил, что расстроился из-за того, что поездку оплатили мелочью. По его мнению, он поступил правильно. Ему назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал о другом водителе «Яндекс.Такси», которого оштрафовали за нанесение побоев пассажирке.

Тэги: таксисты, побои, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале с начала пандемии
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района
Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде
В Вологде ищут потерявшуюся девочку
Врач умер от инфаркта, а медсестра пережила клиническую смерть в моногоспитале Череповца
Новым главврачом поликлиники №4 в Вологде стала Ольга Марсова

Похожие новости

В Череповце таксист украл с карты пьяного пассажира больше 60 тысяч рублей

Задержавшим его полицейским он сказал, что потратил все деньги на азартные игры

1134
0

«Мама, я попала в аварию»: желая помочь дочери, устюжанка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

За деньгами злоумышленники отправили таксиста, который не знал об их намерениях

701
0

В Вологодской области мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте

Постановление подписано губернатором области

3593
0

Пьяный вологжанин угрожал таксисту предметом, похожим на пистолет

Задержавшим его полицейским он сказал, что хотел бесплатно доехать и немного заработать

1506
0

Водителя «Яндекс.Такси» в Вологде оштрафовали за нанесение побоев пассажирке

Инцидент произошел 15 августа, потерпевшая возвращалась из клуба "Огни Сухоны"

2463
0

В Вологде таксисту назначили семь суток ареста за оставление места ДТП

Инцидент произошел 2 июля во дворе дома на улице Вологодской

1152
0

В Вологде таксистка украла телефон и украшения у заснувшей пассажирки

Потерпевшая была в состоянии опьянения

1049
0

Вологодского таксиста, развозившего по городу наркотики, приговорили к 12 годам колонии

Мужчина делал «закладки», откуда покупатели незаконного интернет-магазина забирали запрещенные вещества

1523
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На 30 тяжелых пациентов — два врача: реаниматолог рассказал, что происходит за дверями моногоспиталя
Водителя «Яндекс.Такси» в Вологде оштрафовали за нанесение побоев пассажиру
Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному
Водитель легкового автомобиля погиб в результате неудачного маневра
Суд отказал харовчанину в возможности сдать экзамен на знание ПДД с переводчиком
Вологжанка познакомилась с мошенником на сайте знакомств и отдала ему 1 200 000 рублей
Путин одобрил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4346
0
20.10.2021 [БлогоVO]

Вы когда-нибудь видели, как выглядит затопленный город сверху?

233
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

558
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика