Водителя «Яндекс.Такси» в Вологде оштрафовали за нанесение побоев пассажиру

В Вологде суд привлёк 43-летнего местного жителя к административной ответственности за побои.

Инцидент произошёл в Раздельном переулке 3 сентября 2021 года. В ходе конфликта привлекаемый несколько раз ударил 19-летнего пассажира.

«Полицию вызвала мать потерпевшего. Женщина пояснила, что водитель „Яндекс. Такси“ привез ее сына, стоимость поездки составила 180 рублей. Бабушка вынесла водителю 130 рублей, а сын в это время уже вышел из машины и направился домой. Таксист за бабушкой зашел в дом и стал предъявлять претензии, что ему передали не всю сумму, а потом три раза ударил ее сына по голове», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде мужчина пояснил, что расстроился из-за того, что поездку оплатили мелочью. По его мнению, он поступил правильно. Ему назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал о другом водителе «Яндекс.Такси», которого оштрафовали за нанесение побоев пассажирке.