Водителя «Яндекс.Такси» в Вологде оштрафовали за нанесение побоев пассажирке

В Вологде мировой судья признал водителя «Яндекс.Такси» виновным в нанесении побоев пассажирке. Инцидент произошел 15 августа.

21-летняя потерпевшая рассказала, что в ту ночь вышла вместе с подругой из клуба «Огни Сухоны» и вызвала такси через приложение. Вскоре подъехала зеленая «Лада Веста». Девушка заметила, что таксист нервничает.

— Он говорил, что они ему надоели, возмущался, что они не сообщили о пункте назначения. Сказал, что никуда не повезет и поедет домой. Она потребовала у водителя отказаться от заказа, чтобы деньги не списались, но он согласился их отвезти. Во время поездки возникла ссора. Водитель ругался, они делали ему замечания. На ул. Разина он остановился и сказал, что дальше он их не повезет. Когда они вышли из машины, водителю показалось, что она громко хлопнула дверью, — сообщает слова потерпевшей пресс-служба судов Вологодской области.

Таксист побежал за девушкой, та испугалась и попыталась скрыться. Мужчина догнал ее, ударил по лицу, выхватил из рук телефон и бросил на асфальт. После этого вологжанки вызвали на место полицию. Водитель свою вину не признал, правоохранителям заявил, что клиентку не трогал.

Судья признал 49-летнего мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Ему назначено наказание в виде штрафа в 5 000 рублей.