Вологжанка познакомилась с мошенником на сайте знакомств и отдала ему 1 200 000 рублей

44-летняя вологжанка стала жертвой мошенника, с которым познакомилась на сайте знакомств.

«Спустя время, новый возлюбленный попросил у неё денег в долг для получения документов на управление автомобилем и на открытие собственного дела, обещая все вернуть. Доверчивая вологжанка поверила злоумышленнику, оформила кредиты на общую сумму порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей и перечислила их мужчине, после чего тот перестал выходить на связь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 40-летний вологжанин. Его задержали в Твери.

«На допросе мужчина сознался в содеянном, пояснив, что на полученные деньги отправился в тур по городам России в поисках легких денег», — также говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Полицейские также установили причастность задержанного к совершению ещё трёх аналогичных преступлений. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее newsVO сообщал о жительнице Череповца, которая перевела мошенникам больше миллиона рублей для спасение из-под ареста Джеймса из Лондона.