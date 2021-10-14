Череповчанка перевела более 1 млн рублей для спасения из-под ареста Джеймса из Лондона

14.10.2021 [Происшествия]

С незнакомым мужчиной 64-летняя жительница Череповца познакомилась на сайте знакомств в феврале этого года. Мужчина написал, что его зовут Джеймс, а живет он в Лондоне. После непродолжительного общения «Джеймс» написал, что хочет приехать к женщине в гости в Череповец, однако компания, в которой он работает, заблокировала его счет и у него нет денег на билеты. По словам мужчины, если женщина поможет оплатить дорогу, он обязательно приедет, а деньги чуть позже вернет.

Череповчанка согласилась и через несколько часов с ней связались юристы нового друга и сообщили, что все переводы будут задокументированы. На электронную почту ей пришел номер счета, на который было необходимо перевести 63 тысячи рублей. Женщина отправилась в ближайшее отделение банка и перевела нужную сумму.

После этого незнакомец еще несколько раз просил у женщины деньги на различные необходимые для поездки в гости расходы, на которые доверчивая череповчанка перевела в общей сложности почти 260 тысяч рублей.

В апреле «лондонский Денди» написал, что доехал до Санкт-Петербурга, где его арестовала миграционная служба. Для его освобождения, естественно, нужны деньги.

«Поверив мужчине, в период с 1 апреля по 4 октября якобы для освобождения своего нового друга, женщина перевела 834 тысячи рублей. 12 октября череповчанке вновь поступило смс-сообщение: чтобы выйти из-под ареста, мужчине нужны еще деньги. Жительница Череповца поняла, что попалась на мошенника, заблокировала аккаунт нового знакомого и отправилась в отдел полиции», - рассказали в региональном УМВД.  

Всего за минувшие сутки, как пояснили в УМВД, вологжане «подарили» мошенникам более 4,5 млн рублей.

Тэги: мошенник, знакомство, женщина

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