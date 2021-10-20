Путин одобрил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах нерабочие дни начнутся с 23 октября, при этом Путин попросил сохранить зарплату за эти дни.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал он.

Ранее, губернатор Вологодской области заявлял, что в регионе не планируется локдаун, однако будут введены QR-коды.