Жители Вологодской области с 1 ноября будут ходить на работу по QR-кодам

20.10.2021 [Общество]

Локдаун в Вологодской области из-за ситуации с распространением коронавируса вводить не планируется, однако, свободно ходить по организациям и предприятиям жители региона не смогут. Об этом губернатор Вологодской области сообщил ТАСС во вторник, 19 октября.

"В Вологодской области не планируется введение локдауна и ограничение экономической активности. С 1 ноября работа предприятий и организаций будет организована при предъявлении посетителями одного из четырех видов документов на выбор. Это QR-код, справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе, либо ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Эти документы вологжане и гости нашего региона могут получить через портал госуслуг или в медучреждениях области", - сказал губернатор.

Напомним, что в Вологодской области в начале октября была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. На сайте вологодского Роспотребнадзора опубликован документ, в котором определены сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Документ подписан главным санитарным врачом Вологодской области Ириной Кузнецовой.

Кроме этого, в регионе с 1 ноября вводится обязательное требование о предоставлении QR-кода или других документов, которое распространяется на организации общепита, кинотеатры, театры, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные мероприятия, музеи, библиотеки, выставочные залы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести выходные дни с 30 октября по 7 ноября. 

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Тэги: коронавирус

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