Нерабочую неделю предлагает ввести вице-премьер Татьяна Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести выходные дни с 30 октября по 7 ноября.

– При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года, — приводит слова Голиковой с заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом РИА Новости.

Кроме того, по мнению вице-премьера, после длинных ноябрьских выходных регионам следует «аккуратно открывать» отрасли.

Татьяна Голикова также предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удалёнку. Решение отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию или нет регионам рекомендовано принять самостоятельно.

Помимо этого работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации.

Она напомнила, что Владимир Путин давал поручение достигнуть к осени этого года уровня коллективного иммунитета в 80% с учетом переболевших, однако сейчас Россия едва превысила показатель в 45%.

Голикова сообщила, что обобщит свои предложения по нерабочим дням и другим мерам и завтра представит их президенту, сообщает РИА Новости.