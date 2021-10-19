Нерабочую неделю предлагает ввести вице-премьер Татьяна Голикова

19.10.2021 [Общество]

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести выходные дни с 30 октября по 7 ноября.

– При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года, — приводит слова Голиковой с заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом РИА Новости.

Кроме того, по мнению вице-премьера, после длинных ноябрьских выходных регионам следует «аккуратно открывать» отрасли.

Татьяна Голикова также предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удалёнку. Решение отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию или нет регионам рекомендовано принять самостоятельно.

Помимо этого работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации. 

Она напомнила, что Владимир Путин давал поручение достигнуть к осени этого года уровня коллективного иммунитета в 80% с учетом переболевших, однако сейчас Россия едва превысила показатель в 45%.

Голикова сообщила, что обобщит свои предложения по нерабочим дням и другим мерам и завтра представит их президенту, сообщает РИА Новости.

 

Тэги: коронавирус, выходные дни
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Руководителя областного департамента здравоохранения могут сменить до конца октября
Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале с начала пандемии
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
В Вологде «Мицубиси» въехал в здание банка
Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
В Вологде ищут потерявшуюся девочку
Врач умер от инфаркта, а медсестра пережила клиническую смерть в моногоспитале Череповца

Похожие новости

Почти 80% областных депутатов сделали прививку от COVID

При этом фракция ЛДПР, представленная двумя депутатами, привилась на 100%

297
0

311 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

279 человек выздоровели, девять умерли

486
0

Владельца бара в Великоустюгском районе оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя после полуночи

Согласно постановлению регионального правительства, оказание услуг общепита запрещено с полуночи до шести утра

984
0

307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

260 человек выздоровели, двенадцать умерли

676
0

310 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

263 человека выздоровели, десять умерли

1236
0

314 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

254 человека выздоровели, десять умерли

1370
0

315 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

275 человек выздоровели, девять умерли

1103
0

Врач умер от инфаркта, а медсестра пережила клиническую смерть в моногоспитале Череповца

По мнению медиков, причина – колоссальные физические и психоэмоциональные нагрузки

2284
0

3 из 10 человек планируют игнорировать Всероссийскую перепись населения

Всероссийская перепись населения началась на портале госуслуг 15 октября

1127
0

Поддельные ПЦР-тесты выявили в Вологодской области

Людям, которые их предъявили, грозит наказание до полугода лишения свободы

1960
0

Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале с начала пандемии

У одной пациентки после прививки не было антител, у второй антитела были, но врачи не смогли ей помочь.

3945
0

299 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

283 человека выздоровели, десять умерли

836
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде подозреваемый в серии краж пытался спрятаться от полицейских за диваном
Почему дети уходят с незнакомцами, даже если знают правила?
Никольчанин в третий раз за год разбил окна в доме бывшей жены
Грузовой Фрейтлайнер раздавил Рено Логан под Устюжной
Нерабочую неделю предлагает ввести вице-премьер Татьяна Голикова
Почти 80% областных депутатов сделали прививку от COVID
Череповчанин получил условный срок за распространение порнографии
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4266
0
19.10.2021 [БлогоVO]

Сони больше нет. Следствие ещё сделает выводы о мотивах преступления. Но уже сейчас есть другие итоги

15
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

410
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика