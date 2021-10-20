10 премьер самостоятельных спектаклей актёров Вологды состоятся до Нового года

20.10.2021 [Культура]

Десять премьер самостоятельных спектаклей актёров вологодских театров увидят зрители Вологодской области до конца этого года. Четыре премьеры состоятся уже в ноябре.

– Заявки на стипендиальную поддержку самостоятельных творческих проектов на конкурс Союза театральных деятелей РФ подают театральные деятели со всей России ежегодно, – рассказала NewsVo Ирина Горожанова, зам председателя Вологодского отделения СТД РФ. – Всего на Россию распределяются 800 стипендий. Наша область не первый год участвует в этом конкурсе. В этом году поддержку получили 23 (!) заявки от Вологодского отделения СТД РФ

Среди получивших поддержку проектов – постановка спектаклей, выставки, перевод пьесы, исследовательская работа по истории театра и другие. Часть проектов уже представлены публике и профессиональному сообществу.

– В июне Наталья Васильева представила спектакль для малышей «Приключение медвежонка». В конце июня в Доме актера состоялся показ спектакля Антона Зайцева «Гуманисты» по роману Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». В июле во дворе Дома актера состоялась читка перевода пьесы американского драматурга и сценариста Пола Доунза Колайзо «В самом деле», перевод осуществил Денис Долбышев. В конце августа на Летней сцене Дома актера была представлена стипендиальная работа Егора Машьянова «От Софокла до Брехта...» – музыкальная программа мимитреш группы "FUTWOSISTERS" – Анны Терентьевой и Дарьи Сахновской. К сожалению, в связи с запретом мероприятий с участием зрителей, три последние работы были представлены в «закрытом» режиме, только для коллег, – говорит Ирина Михайловна.

Второй год в конкурсе стипендий участвуют актеры Череповецкого Камерного театра. Так четверо череповчан – Анастасия Быкова, Никита Захаров, Марина Миронович и Матвей Пирушкин – представят свои работы в этом году.

– Большинство спектаклей, сделанных самостоятельно пополняют репертуар вологодского Дома актера и пользуются вниманием публики. Часть становится репертуарными спектаклями театров. В ноябре прошлого года Вологодское отделение СТД РФ провело первый фестиваль самостоятельных работ актеров профессиональных театров области «АртТеатр», – пояснила Ирина Горожанова.
 

Тэги: дом актера, гранты, актеры, спектакли, фестиваль

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале с начала пандемии
Руководителя областного департамента здравоохранения могут сменить до конца октября
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
В Вологде «Мицубиси» въехал в здание банка
Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района
В Вологде ищут потерявшуюся девочку

Похожие новости

Меценат помог Вологодскому дому актёра погасить долги по налогам

Теперь Дом актёра сможет принять участие в грантовом конкурсе Комитета по охране памятников Вологодской области

1651
0

Передать здание Дома актера в собственность Вологодской области предложил Владимир Осиповский

В вологодском СТД такой вариант считают национализацией общественной организации

989
0

Три новых спектакля покажут в вологодском Доме актера в декабре

Анти-чернуха «Страсти-мордасти и прочие напасти» по Горькому, чеховская комедия «Однажды в Ялте» и «#счастьежитьивидеть» по пьесе современного автора Андрея Битюцких

1558
0

Спектакль «Любовница» по произведениям Януша Вишневского покажут в вологодском Доме актера

Премьера спектакля состоится 30 сентября

2512
0

Вологодскому Дому актера подарили новую сцену и пылесос

Специально к юбилею актеры составили список вещей, необходимых в обыденной жизни Дома, он был опубликован в социальных сетях

1456
0

Вологодскому Дому актера исполнилось 25 лет

Специально на юбилей Домика в Вологду приехали актеры из многих городов. Кто-то из них раньше работал в нашем городе, кто-то стал другом после посещений Дома актера. Сегодня директор Дома актера Ирина Горожанова принимает поздравления и подарки, приготовленные к юбилею

2551
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Четыре человека в больнице, один погиб: итоги ДТП в Верховажском районе
Жители Вологодской области с 1 ноября будут ходить на работу по QR-кодам
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
10 премьер самостоятельных спектаклей актёров Вологды состоятся до Нового года
Прокурора Вологодской области освободят от должности?
Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали волевую победу над китайским «Куньлунь Ред Стар»
В Вологде работы на всех физкультурных комплексах планируют завершить до конца октября
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4315
0
19.10.2021 [БлогоVO]

Предъявите убийцу

538
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

504
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика