10 премьер самостоятельных спектаклей актёров Вологды состоятся до Нового года

Десять премьер самостоятельных спектаклей актёров вологодских театров увидят зрители Вологодской области до конца этого года. Четыре премьеры состоятся уже в ноябре.

– Заявки на стипендиальную поддержку самостоятельных творческих проектов на конкурс Союза театральных деятелей РФ подают театральные деятели со всей России ежегодно, – рассказала NewsVo Ирина Горожанова, зам председателя Вологодского отделения СТД РФ. – Всего на Россию распределяются 800 стипендий. Наша область не первый год участвует в этом конкурсе. В этом году поддержку получили 23 (!) заявки от Вологодского отделения СТД РФ.

Среди получивших поддержку проектов – постановка спектаклей, выставки, перевод пьесы, исследовательская работа по истории театра и другие. Часть проектов уже представлены публике и профессиональному сообществу.

– В июне Наталья Васильева представила спектакль для малышей «Приключение медвежонка». В конце июня в Доме актера состоялся показ спектакля Антона Зайцева «Гуманисты» по роману Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». В июле во дворе Дома актера состоялась читка перевода пьесы американского драматурга и сценариста Пола Доунза Колайзо «В самом деле», перевод осуществил Денис Долбышев. В конце августа на Летней сцене Дома актера была представлена стипендиальная работа Егора Машьянова «От Софокла до Брехта...» – музыкальная программа мимитреш группы "FUTWOSISTERS" – Анны Терентьевой и Дарьи Сахновской. К сожалению, в связи с запретом мероприятий с участием зрителей, три последние работы были представлены в «закрытом» режиме, только для коллег, – говорит Ирина Михайловна.

Второй год в конкурсе стипендий участвуют актеры Череповецкого Камерного театра. Так четверо череповчан – Анастасия Быкова, Никита Захаров, Марина Миронович и Матвей Пирушкин – представят свои работы в этом году.