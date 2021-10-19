Почему дети уходят с незнакомцами, даже если знают правила?

Наталья Рюмина

Гибель Сони Жаворонковой потрясла не только Вологду. Казалось, что такое в спокойном тихом городе произойти не может. Но это произошло. Совсем рядом. И может случиться с каждым. Родительские чаты, группы школ взорвались возмущением, гневом. То тут, то там появляются напоминания про то, как детям необходимо себя вести на улице при встрече с незнакомцем. Однако в суете новостей и этот ужас забудется. А правила, проговоренные детям на волне возмущения, потеряются в суматохе.

Незнакомый человек - контактировать нельзя. Никогда.

Говорить своему ребенку о том, что на улице нельзя общаться с незнакомыми людьми, надо каждый раз, как он выходит из дома. Каждый день. Если понадобится, повторять это можно сотни раз. Так считает врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера № 1 Юрий Афанасьев.

Он также говорит о том, что дети должны усвоить: конкретного образа опасного человека нет.

"Нарисовать образ преступника не удастся, особенность преступников - это их умение внедряться в доверие. Поэтому у детей надо формировать настороженность не на образ, а на поведение. Общее правило, которое должно проговариваться постоянно с детьми - не важно какой человек, как одет, мальчик это или девочка, бабушка или взрослый мужчина, ребенок никогда не должен контактировать с незнакомцем. А если к нему подошли на улице - кричать как можно громче, звать на помощь. Это правило должно повторяться регулярно. Сколько раз мы учим детей переходить дорогу? Даже если мы знаем, что ребенок усвоил работу светофора. Мы же постоянно ему напоминаем, что надо быть внимательным, смотреть по сторонам. Разовой акцией не обойтись. Постоянно, сто, двести, триста раз проговаривать с ребенком - не брать, не подходить, не разговаривать, кричать при виде незнакомца. К сожалению, о таких базовых правилах безопасности родители вспоминают только на фоне плохих новостей. Но завтра настороженность спадет, одна информация сменит другую. Люди поговорят и переключатся. Но каждый должен думать о своем ребенке всегда, каждый день", - говорит Юрий Афанасьев.

Специалисты сходятся во мнении, что дети часто представляют преступника в черной одежде и в маске. Этот образ навязан мультиками и фильмами. Однако до ребенка крайне важно донести, что это не так.

"Дети часто не имеют жизненного опыта и неправильно оценивают ситуацию, они доверяют взрослым. Для ребенка даже коллега мамы, с которой она встретилась и говорит на улице, это уже свой человек. Они не могут заранее понять, точно ли это плохой человек. Второй момент, у них нет страха, они не боятся. Еще детям часто интересно. Им важно постоянно менять вид деятельности и окружение, вот почему они с удовольствием идут искать животных или клад. Важно, что преступления в отношении детей часто совершают люди из близкого круга или люди с доброй внешностью. Преступник - это не страшный Бармалей (условно), это всегда добрый и ласковый человек, который и конфету купит, и обедом накормит. Родители же часто пугают детей страшными дядями, в то время как преступник - мил и ухожен", - комментирует ситуацию руководитель школы безопасности "Мама Спасатель" Алла Длужневская.

Юрий Афанасьев говорит - статистика, связанная с похищением детей, показывает, что они чаще всего покупаются на обещание дать им что-то сладкое, вкусное. Так было и в случае с Соней Жаворонковой, которая ушла с незнакомой женщиной, обещавшей ей сладости.

"Если же просят помочь снять котеночка, например, ребенок должен оглянуться и позвать взрослого. Сразу должен возникать вопрос: почему взрослый не может позвать взрослого? С человеком, который просит помощи у ребенка, нельзя контактировать", - заключает врач-психиатр.

Алла Длужневская отмечает, что дети должны усвоить - взрослым помогают только взрослые.

"И если к ребенку подходит мужчина и просит помочь перетаскать мусор из квартиры - ребенок должен сказать: "Я не могу вам помочь, обратитесь к взрослому". Дети взрослым не помогают!!! Ни дорогу показать, ни кошку спасти. Это надо уметь донести. Важно, чтоб ребенок научился соблюдать дистанцию - взрослый чужой человек не имеет право подходить к нему близко или дотрагиваться".

Они найдут ключ к любому ребенку

В ситуацию, в которой оказалась Соня, может попасть любой ребенок. Как правило, преступники хорошие психологи.

"Они подберут ключ к любому ребенку. Достаточно даже сказать ребенку, что я тебе доверяю тайны. Увести можно любого. Поэтому дети не должны стесняться привлекать внимание", - поясняет Юрий Афанасьев.

Кроме того, он советует проработать с ребенком маршруты, по которым тот передвигается. Это должны быть людные дороги. Эти маршруты необходимо периодически проходить вместе с ребенком. Напоминать ему, что нельзя сворачивать с дороги на пустыри, идти среди гаражей и так далее.

Алла Длужневская также советует придумать с ребёнком кодовое слово, которое будет знать только ребёнок, мама, папа и больше никто. С помощью этого слова ребенок сможет отличить чужого человека от своего. Например, когда кто-то звонит в домофон.

"Можно контролировать ребенка с помощью технических средств контроля (телефоны и часы). Проговаривать с ребенком, что он не должен уходить с посторонними, что, находясь один дома, не подходит к звонку домофона, у родителей есть ключи. Тут тоже работает кодовое слово", - поясняет она.

Юрий Афанасьев, говоря о том, как отучить ребенка открывать дверь незнакомым людям, советует не только постоянно повторять правило закрытой двери. Но и попросить кого-нибудь, кого ребенок не знает, постучаться в дверь, когда сын или дочь одни. И в тот момент, когда ребенок откроет, еще раз проговорить правило.

"Слова дети не всегда понимают. А пройденный опыт поможет. Можно повторить такой эксперимент два-три раза, пока не выработается рефлекс. Это сработает на уровне эмоционального закрепления".

Может так случится, что ребенок потеряется. Алла Длужневская в этом случае советует научить ребенка просить помощь в магазине, банке, школе, в людных местах. Огромную роль в безопасности ребенка играют доверительные отношения с родителями.

"Родитель должен быть другом своим детям. Дети должны все вам рассказывать. Тогда легче предупредить опасные ситуации"

Такие на самом деле простые правила могут спасти ребенку жизнь.