Никольчанин в третий раз за год разбил окна в доме бывшей жены

В Никольске суд привлёк 59-летнего местного жителя к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.
Днём 19 сентября мужчина разбил два стекла в окнах дома бывшей жены. При этом в 2021 году суд уже дважды привлекал мужчину к ответственности за аналогичные деяния.
Потерпевшая показала, что с привлекаемым она развелась уже давно, но тот продолжает бить стёкла в её доме.
За очередное правонарушение суд назначил никольчанину наказание в виде штрафа в 500 рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Ранее newsVO сообщал, что в Никольске пенсионерка разбила мясорубкой стёкла в машине зятя за то, что тот изменил её дочери.