Никольчанин в третий раз за год разбил окна в доме бывшей жены

В Никольске суд привлёк 59-летнего местного жителя к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

Днём 19 сентября мужчина разбил два стекла в окнах дома бывшей жены. При этом в 2021 году суд уже дважды привлекал мужчину к ответственности за аналогичные деяния.

Потерпевшая показала, что с привлекаемым она развелась уже давно, но тот продолжает бить стёкла в её доме.

За очередное правонарушение суд назначил никольчанину наказание в виде штрафа в 500 рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее newsVO сообщал, что в Никольске пенсионерка разбила мясорубкой стёкла в машине зятя за то, что тот изменил её дочери.