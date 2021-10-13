В Никольске пенсионерка мясорубкой разбила стёкла в машине зятя

В Никольске суд привлёк 62-летнюю местную жительницу к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

По материалам дела, инцидент произошёл 24 августа 2021 года. Обидевшись на зятя, привлекаемая кочергой разбила три стекла в его квартире. После она взяла мясорубку и разбила ветровое и боковые стёкла в его машине.

«Полицейским женщина объяснила, что в тот день дочь ей сообщила об уходе от мужа, попросила забрать вещи из его квартиры и передала ключи. В квартире никого не было, она позвонила зятю, ей ответила незнакомая женщина и сказала, что будет жить с ее зятем. Из-за обиды она разбила стекла в квартире и в машине, сорвала со стен обои, которые сама покупала и наклеивала», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Потерпевший счёл ущерб незначительным и сказал, что не имеет к тёще претензий. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в 300 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.