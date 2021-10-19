Уроженец Нарьян-Мара под наркотиками пытался проникнуть в школу №39 в Вологде

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался проникнуть в школу № 39.

Инцидент произошёл 18 октября около 18:00. Учеников в школе уже не было. Задержаный — 33-летний уроженец Нарьян-Мара с признаками наркотического опьянения — стучал в двери, громко ругался матом и грозился сломать двери.

«В ответ на вопросы правоохранителей, 33-летний злоумышленник громко пел песни. Нарушителю была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако гражданин отказался от госпитализации», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее newsVO сообщал о вологжанине, который в состоянии наркотического опьянения пытался залезть в детский сад на улице Парковой.