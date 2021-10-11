Вологжанин под наркотиками через забор пытался залезть в детский сад на улице Парковой

11.10.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя, который через забор пытался проникнуть на территорию детского сада на улице Парковой. Сообщение об инциденте поступило 10 октября около 9:40.

«У вологжанина 1989 г. р. имелись признаки наркотического опьянения, речь была несвязна, нарушена координация движения. 32-летнему злоумышленнику была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако гражданин отказался от госпитализации и общения с медиками», — сообщзает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: наркоманы, детский сад, Росгвардия

ТОП НЕДЕЛИ

На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Губернатор Вологодской области отложил введение QR - кодов до 1 ноября
Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов
В Вологде прекратят работу еще несколько автобусных маршрутов?
Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области захлестнул соцсети
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева
Более 22 млн рублей должен выплатить виновник пожара на вологодской ликерке
В Вологде дал трещины новый дом по улице Чехова

Похожие новости

Ночью в Череповце задержали собиравшегося прыгнуть с балкона мужчину

Он громко кричал что-то несвязное и разбудил соседей, которые вызвали росгвардейцев

1372
0

В Череповце полицейские задержали мужчину с наркотиками

Он сказал, что приобрёл вещество через интернет для личного употребления

1236
0

В Череповце для борьбы с наркоманами создадут народную дружину

С такой инициативой выступили жильцы частного сектора за улицей Олимпийской

1083
0

В Вологде будут судить студента, который хотел заработать торговлей наркотиками

17-летний молодой человек получил от неизвестного 49 граммов наркотика и должен был разнести запрещенное вещество по тайникам

1898
0

Напавшего на 6-летнего мальчика жителя Вожеги приговорили к четырем годам колонии

Кроме того, он должен будет выплатить родителям мальчика в качестве компенсации морального вреда 300 000 рублей

3498
1

В Череповце суд лишил водительских прав пациента наркодиспансера

Удостоверение молодой человек получил в 2015 году, но с января 2019 года стоит на учете у психиатра-нарколога

981
0

В Череповце у мужчины, который обнимал столб, нашли наркотики

Сотрудники Росгвардии обратили внимание, что прохожий при попытке достать из кармана пачку сигарет выронил на асфальт пакетики с порошком

1051
0

25-летняя жительница Вологды устроила в своей квартире наркопритон и варила дезоморфин

В момент задержания в квартире, помимо хозяйки, были еще четверо гостей

1639
0

В Череповце полицейские задержали в подъезде жилого дома 19-летнего наркомана

Соседи увидели на лестничной площадке подозрительного молодого человека и сообщили правоохранителям

2058
0

В Череповце полиция задержала наркомана с двумя шприцами дезоморфина

Молодой человек вызвал подозрения у правоохранителей, когда, переходя дорогу, врезался в столб

1843
0

В Череповце заключенному следственного изолятора вместе с вещами передали пакетик «спайса»

Наркотик обнаружили в одном из карманов куртки, которую принесла мужчине его мать

8957
0

В Череповецком районе полиция поймала водителя-наркомана

Сотрудники ДПС остановили «ВАЗ», водитель которого вел себя странно, а потом попытался избавиться от свертка с метамфетамином

2124
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Комитет гражданской защиты Вологодчины возглавил бывший областной военком
40 процентов водителей не хватает в вологодском ПАТП
Вологжанин под наркотиками через забор пытался залезть в детский сад на улице Парковой
Жителя Сокола задержали за убийство двухмесячной давности
В Вологде семейная пара делала тайники-закладки с наркотиками во время прогулок с ребёнком
Малооблачная погода сменится на Вологодчине дождями
В Шекснинском районе задержали подозреваемых в краже элементов железнодорожных путей
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3697
0
11.10.2021 [БлогоVO]

Это не уборка, это издевательство! Улица Планерная

68
0
08.10.2021 [Обзор Прессы]

Провести противоаварийные работы и обеспечить консервацию руин дома Шахова обязаны собственники

564
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика