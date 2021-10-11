Вологжанин под наркотиками через забор пытался залезть в детский сад на улице Парковой

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя, который через забор пытался проникнуть на территорию детского сада на улице Парковой. Сообщение об инциденте поступило 10 октября около 9:40.

«У вологжанина 1989 г. р. имелись признаки наркотического опьянения, речь была несвязна, нарушена координация движения. 32-летнему злоумышленнику была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако гражданин отказался от госпитализации и общения с медиками», — сообщзает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.