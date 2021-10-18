«Вологда-Чеваката» возглавила турнирную таблицу первенства России по баскетболу среди команд Суперлиги 1

В минувшие выходные вологжанки принимали на своем паркете «Ставропольчанку-СКФУ» из Ставрополя. Матч в субботу выявил победителя только во втором овертайме.

76:76 - с таким счетом завершилось основное время матча. Первая дополнительная пятиминутка так же победителя не выявила, команды добавили ещё по 8 очков к своему счёту. Только во втором овертайме благодаря точным броскам Лидии Малаховой, которая набрала всего лишь 5 очков, но все эти 5 очков во втором овертайме, и Арины Мосько, набравшей 10 очков, 5 из которых в решающей пятиминутке, «Вологда-Чеваката» одержала победу - 97:86.

Матч, прошедший накануне, сложился менее драматично. «Вологда-Чеваката» выиграла все четыре четверти, одержав более чем уверенную победу со счётом 79:46.

Самой результативной в этом матче в команде Младена Манойловича стала Елена Михайлова, набравшая 14 очков. 12 у Марьям Банны, 11 у Алины Заболоцкой.

«Вологда-Чеваката» одержала четыре победы в четырех матчах, и в следующем туре, который пройдет 23 и 24 октября, «пчелки» примут казанскую «Казаночку».