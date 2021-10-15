С ООО «Вологодская зелень» взыскали больше 900 тысяч рублей за услуги, оказанные осуждёнными

Суд рассмотрел иск Исправительной колонии № 2 к ООО «Вологодская зелень» о взыскании долга за услуги, оказанные осуждёнными.

На основании договоров от февраля и декабря 2020 года, рабочие из числа заключённых ИК № 2 привлекались фирмой к оплачиваемому труду: упаковке продукции и наклеиванию этикеток.

«Всего по договорам были оказаны услуги на общую сумму 1 202 885 рублей 35 копеек, из которых общество оплатило только 312 937 рублей 16 копеек», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

При таких обстоятельствах суд взыскал с «Вологодской зелени» 889 948 рублей задолженности и 57 тысяч рублей пеней в пользу истца. Фирма пыталась обжаловать решение, но его оставили без изменений.

Ранее newsVO сообщал, что заключённая ИК № 2 взяла серебро международного онлайн-турнира по шахматам.