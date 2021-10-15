Вологодская осужденная взяла серебро международного онлайн-турнира по шахматам

Осужденная, отбывающая наказание в вологодской колонии №2, которая находится в деревне Княгинино Вологодского района, стала призером международного онлайн-турнира по шахматам.

Первенство прошло в рамках проекта международной шахматной федерации ФИДЕ «Шахматы для свободы».

Участниками соревнования стали заключенные более чем из 30 государств мира. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференцсвязи.

"Российская сторона была представлена тремя командами: осужденных мужчин, женщин и несовершеннолетних. В состав женской команды вошла осужденная исправительной колонии № 2. Шахматистка показала наилучший результат на первоначальном этапе интеллектуального состязания, который проводился на уровне региона. Противниками вологодской осужденной стали представители команд Грузии, Тринидада и Тобаго, а также Украины", - рассказали в региональном управлении ФСИН.

По результатам соревнования женская команда ФСИН, в которую вошла вологжанка, заняла второе место.