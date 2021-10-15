3 из 10 человек планируют игнорировать Всероссийскую перепись населения

15.10.2021 [Общество]

Ухудшение эпидемиологической обстановки увеличило число отказов от участия в переписи в 1,5 раза, сообщает сервис SuperJob, в опросе которого приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

– Если две недели назад игнорировать перепись-2021 собирался каждый пятый, то сегодня — уже 3 из 10. Стало меньше не только тех, кто планирует принять переписчика у себя дома (16 и 11% соответственно), но и тех, кто хочет переписаться онлайн (58 и 52%). Судя по комментариям опрошенных, снижение готовности принять дома переписчиков вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19, а уменьшение числа желающих переписаться на сайте Госуслуг — скептическими настроениями: «Не вижу смысла. В ЗАГС есть вся необходимая информация о количестве населения», – говорится в пресс-релизе SuperJob.

Напомним, Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября в электронном формате на портале госуслуг. Это значит, что каждый житель России, а также Вологодской области, который имеет учетную запись на портале госуслуг, может заполнить электронный переписной лист самостоятельно онлайн на себя и всех членов домохозяйства.

– На вопросы анкеты можно ответить на портале госуслуг, либо через приложение «Госуслуги» в смартфоне, либо на компьютере в любом МФЦ области. После ответа на вопросы анкеты в личный кабинет пользователя портала госуслуг будут доставлены уникальные коды подтверждения прохождения переписи на каждого переписанного в помещении и объединяющий их QR-код на всё домохозяйство, которые достаточно будет показать переписчику в подтверждение участия во Всероссийской переписи населения, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Заметный баннер Переписи населения можно найти на главной странице Единого портала госуслуг www.gosuslugi.ru и Портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области www.gosuslugi35.ru

Сообщается также, что на сегодня более 850 тысяч жителей области в возрасте от 14 лет имеют стандартную или подтвержденную учетную запись пользователя порталов госуслуг.

Ранее NewsVo рассказывал, что перепись планировалось провести 1 по 31 октября 2020 года, но её перенесли на 2021 год из-за коронавируса и передвинули на более поздний срок из-за выборов в Госдуму.

Тэги: перепись, коронавирус, COVID

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