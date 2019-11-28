Всероссийская перепись населения в 2020 году впервые пройдет через сайт госуслуг

Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году. Вологжане, как и другие жители страны, смогут сами решить, как ее удобнее пройти: самостоятельно заполнить переписные листы в электронном виде на портале госуслуг, дождаться переписчика с планшетом или пройти перепись в многофункциональных центрах и стационарных участках.

«Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года в принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуги», - подчеркнул председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов. - На сегодняшний день это не только новое качество, но и требование времени. Многие люди по разным причинам не готовы напрямую общаться с переписчиками. Необходимо предоставить им возможность пройти перепись в удобное время и в комфортном месте. Благодаря Всероссийской переписи мы сможем узнать не только точные цифры о численности населения и национальном составе области, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионе, городах и селах».

Как рассказал руководитель Вологдастата Анатолий Лысов, за время, прошедшее с момента последней переписи населения, в Вологодской области прошло около 920 тысяч «демографических событий»: рождений, смертей, браков, разводов, переездов на новое место жительство. Итоги переписи населения позволят скорректировать проводимую политику в социальной сфере, улучшить жизнь вологжан. Большинство показателей, собираемых во время переписи, невозможно получить из других источников.

С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны, имеющий аккаунт на госуслугах, сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав соответствующую услугу. При этом электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. Онлайн-вопросы полностью совпадают с версией электронного листа в планшетах переписчиков, однако благодаря всплывающим подсказкам и пояснениям опросник будет удобнее заполнять. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение, который позже будет необходимо назвать переписчику.

С 4 по 27 октября 2020 года, перепись пройдет в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение. Кроме того, будет организована работа стационарных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры.