Череповчанин получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности

В Череповецком районе суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве сожительницы.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в деревне Ирдоматка утром 13 июля. Подсудимый из ревности ударил потерпевшую ножом в шею и грудь, отчего та скончалась на месте происшествия.

«После произошедшего осужденный по телефону сообщил друзьям и близким родственникам о содеянном, а также самолично явился с повинной в отдел полиции, где рассказал о совершенном им преступлении», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.