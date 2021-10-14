Череповчанин получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности

14.10.2021 [Происшествия]

В Череповецком районе суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве сожительницы.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в деревне Ирдоматка утром 13 июля.  Подсудимый из ревности ударил потерпевшую ножом в шею и грудь, отчего та скончалась на месте происшествия.

«После произошедшего осужденный по телефону сообщил друзьям и близким родственникам о содеянном, а также самолично явился с повинной в отдел полиции, где рассказал о совершенном им преступлении», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: убийство, ревность, приговор

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