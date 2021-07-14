Череповчанин убил сожительницу из ревности и сам явился в полицию

14.07.2021 [Происшествия]
Череповчанин убил сожительницу из ревности и сам явился в полицию

В Череповецком районе задержан подозреваемый в убийстве 20-летней девушки. Трагедия произошла в деревне Ирдоматка утром 13 июля.

По версии следствия, 25-летний подозреваемый из ревности ударил ножом в шею и грудь свою сожительницу. Молодая девушка скончалась на месте от полученных травм. Ее сожитель сам явился в правоохранительные органы и признался в убийстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), осмотрено место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, отмечают в СУ СК РФ по Вологодской области.

На данный момент решается вопрос об аресте череповчанина. Ведется следствие. 

Тэги: убийство

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