Череповчанин убил сожительницу из ревности и сам явился в полицию

В Череповецком районе задержан подозреваемый в убийстве 20-летней девушки. Трагедия произошла в деревне Ирдоматка утром 13 июля.

По версии следствия, 25-летний подозреваемый из ревности ударил ножом в шею и грудь свою сожительницу. Молодая девушка скончалась на месте от полученных травм. Ее сожитель сам явился в правоохранительные органы и признался в убийстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), осмотрено место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, отмечают в СУ СК РФ по Вологодской области.

На данный момент решается вопрос об аресте череповчанина. Ведется следствие.