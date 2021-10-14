ПСБ совместно с Visa запускают премиальную карту

ПСБ совместно с международной платежной системой Visa запускают карту Visa Signature Orange Premium Club для участников премиальной программы ПСБ Orange Premium Club. Клиент может оформить как кредитную, так и дебетовую карту. Обе карты предусматривают две опции кешбэка на выбор.

По опции «До 2% на все покупки» клиент получает кешбэк до 2% с любых покупок в самых востребованных категориях трат: покупки в супермаркетах и магазинах одежды, оплата счетов в кафе и ресторанах, приобретение бытовой техники и т.д. При выборе второй опции клиент сможет возвращать на карту 10% за покупки в любимой категории при тратах на сумму от 80 тысяч рублей в месяц и 5% в другой категории при покупках на сумму от 10 тысяч рублей.

Кроме того, ПСБ запускает специальную акцию для тех, кто оформит карту Visa Signature Orange Premium Club и подключит бонусную опцию «До 2% на все покупки». Этот кешбэк можно увеличить до 5% - достаточно оплачивать покупки с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или Garmin Pay на общую сумму от 10 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма кешбэка по акции составляет 10 500 рублей в месяц. Акционное предложение действует до 31 декабря 2021 года.

«Исследования потребительских предпочтений показывают, как меняется структура транзакций по картам: в этом году премиальные клиенты стали чаще оплачивать счета в кафе и ресторанах, покупать бытовую технику, расплачиваться за гостиничный сервис, и большая часть операций совершается бесконтактно. Так, за последний год доля платежей при помощи мобильных устройств у премиальных клиентов увеличилась более чем в полтора раза. Мы стремимся учесть предпочтения каждого и предоставляем широкий выбор – клиент сам решает какими опциями кешбэка ему удобно пользоваться. Новая карта Visa Signature Orange Premium Club увеличивает возможности для эффективного управления бюджетом, позволяя клиентам с максимальной выгодой вести привычный образ жизни», - отмечает директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

И кредитная, и дебетовая карта Visa Signature Orange Premium Club выпускаются и обслуживаются бесплатно. Заказать карту можно через сайт банка, колл-центр или обратиться к персональному менеджеру, а получить - в любом отделении банка, через персонального менеджера или заказать курьерскую доставку.

Участникам программы Orange Premium Club предоставляются дополнительные привилегии: персональное обслуживание, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов, страхование при выезде за рубеж, специальные предложения для держателей карт Visa.