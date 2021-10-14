Предприятие, автобус которого попал в аварию во Владимирской области, работало с нарушениями закона

Прокуратура Вологодского района завершила проверку предприятия «Междуречье авто», туристический автобус которого попал в ДТП на территории Владимирской области.

Речь идет об аварии, которая случилась 14 августа в Александровском районе Владимирской области. Тогда, напомним, автобус Neoplan Cityline, принадлежащий ООО «Междуречье авто», «догнал» грузовой МАН с полуприцепом, который ехал впереди в попутном направлении. В автобусе находились 47 человек: 44 пассажира, 2 водителя и экскурсовод. Травмы получили 22 человека, 6 из них были госпитализированы в больницы Владимирской области.

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения требований законодательства о лицензировании, о безопасности дорожного движения, а также трудового законодательства.

«Установлено, что работник на должность специалиста по обеспечению безопасности дорожного движения в ООО «Междуречье Авто» устроен фиктивно, заработная плата ему не начислялась и не выплачивалась. Более того, на предприятии должным образом не проводились необходимые процедуры для допуска водителей на рейс, что значительно увеличивало риск совершения ДТП», - пояснили в прокуратуре области.

По итогам проверки в адрес директора ООО «Междуречье Авто» внесено представление, результаты рассмотрения которого взяты на контроль надзорным органом.

Кроме того, материалы проверки направлены в отдел Госавтодорнадзора и в государственную инспекцию труда.

Помимо этого, по факту ДТП расследуется уголовное дело по двум статьям УК – «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей».