Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» принял решение отказаться от абонементов на этот сезон

12.10.2021 [Спорт]

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» решили отказаться от абонементов и единого пропуска на этот сезон. Это связано с непредсказуемой ситуацией в области по эпидемии коронавирусной инфекции, а также невозможностью быть уверенными в том, что в течении всего сезона команда будет играть со зрителями.

В то же время те, кто покупал абонементы в прошлом сезоне, смогут приходить на игры по ним. Для этого необходимо написать в сообщения группы https://vk.com/chevakatabasket.
Первые домашние матче «пчелки» проведут 16-17 октября. Вологжанки сыграют со «Ставропольчанкой-СКФУ» из Ставрополя.

Тэги: коронавирус, баскетбол, зрители

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