40 процентов водителей не хватает в вологодском ПАТП

11.10.2021 [Общество]

По словам Сергея Воропанова, о временном или полном прекращении ряда автобусных маршрутов, о котором ранее сообщало NewsVo, речи на идет.

«Маршруты сохранены и обслуживаются МУП «ПАТП-1», то есть предприятием другой формы собственности, учредителем которого является администрация Вологды. Фактически никаких изменений жители не почувствовали. Все существующие льготы сохранены, графики движения и направления – тоже. Переход маршрутов из одной организации в другую происходил только на бумаге, - рассказал мэр Вологды. - Автобусные маршруты № 6, 8, 12, 15, 16, 19, 22, 25, 36, 42 будут работать без изменений».

По словам Сергея Воропанова, одна из главных причин недовольства вологжан работой общественного транспорта заключается в серьезной нехватке водителей.

«На данный момент в ПАТП 1 не хватает 40 % водителей, у частных перевозчиков тоже есть эта проблема. Получение новой техники, о которой мы уже не раз говорили, решит проблему качества подвижного состава, но не решит проблему кадров», - заявил Сергей Воропанов.

Мэр Вологды призвал вологжан, имеющих права категории «Д», устраиваться на работу в ПАТП – 1.

Тэги: ПАТП 1, водители, маршруты

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