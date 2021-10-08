В Вологде прекратят работу еще несколько автобусных маршрутов?

08.10.2021 [Общество]

ООО «ПАТП № 1» сообщило о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по нескольким маршрутам. Без данного свидетельства автобус не имеет права выехать на линию.

Действие свидетельства было прекращено по маршрутам № 6 «Дальняя — Областная детская больница», № 8 «Разина — Лукьяново», № 12 «6 мкр — Екимцево», № 15 «Евковская — парк „Рождественский“, № 16 „Дальняя — ВПЗ“, № 19 „Разина — Возрождения“,     № 22 „Семенково — Возрождения“, № 25 „Архангельская — ВоГУ“, № 36 „Евковская — с/о ‚Авиатор‘, № 42 ‚Екимцево — Доронино‘. 20 сентября 2021 года в адрес департамента городского хозяйства администрации Вологды поступило заявление от директора. Перевозки по этим маршрутам ООО "ПАТП № 1" будут прекращены уже 21 декабря.

Стоит отметить, что ООО "ПАТП № 1" - это не МУП "ПАТП-1". У этих двух фирм разные учредители, хотя один и тот же директор. Первая фирма учреждена МУП "Вологдагорводоканал", вторая - администрацией Вологды.  

Активисты группы "Общественный транспорт Вологда" считают, что ООО "ПАТП № 1" могли отказаться от свидетельства об осуществлении перевозок по двум причинам. Первая — подготовка к участию в новых конкурсах на эти же маршруты, но уже с потенциальным участием МУПа. Вторая — отказ от перевозок по указанным маршрутам и передача их частникам.

По данной ситуации Newsvo отправил запрос в администрацию города Вологда.

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