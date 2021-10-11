Малооблачная погода сменится на Вологодчине дождями

Малооблачная и сухая погода сохранится на Вологодчине только в ближайшие два дня – 11 и 12 октября. В последующие дни характер погоды начнет меняться.
По словам вологодских синоптиков, в среду при прохождении атмосферного фронта с юго-запада регион начнет накрывать плотная облачность, пройдут небольшие дожди. В четверг наиболее интенсивные дожди пройдут в восточной половине области.
«До конца недели сохранится неустойчивый характер погоды, будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Температурный фон по-прежнему будет превышать норму на 2 - 3 градуса, в ночные часы сохранятся положительные температуры, днем будет не выше +10 градусов», - рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.