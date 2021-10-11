Малооблачная погода сменится на Вологодчине дождями

Малооблачная и сухая погода сохранится на Вологодчине только в ближайшие два дня – 11 и 12 октября. В последующие дни характер погоды начнет меняться.

По словам вологодских синоптиков, в среду при прохождении атмосферного фронта с юго-запада регион начнет накрывать плотная облачность, пройдут небольшие дожди. В четверг наиболее интенсивные дожди пройдут в восточной половине области.