286 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 286 новых случаев коронавирусной инфекции. 250 человек выздоровели, двенадцать человек умерли. Такие данные 10 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 71 453 пациентам. Большая часть из них — 64 491 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 985 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологодской области закупают дополнительное оборудование для паталого-анатомических служб. Из-за растущей смертности в регионе не хватает оборудования для вскрытия и хранения умерших.