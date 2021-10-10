81-летнюю женщину, пропавшую 7 сентября в Вологодской области, нашли погибшей

81-летнюю женщину, которая пропала 7 октября в Устюженском районе, нашёл погибшей спасатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 9 октября в 11:10.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, женщина ушла в лес из деревни Александрово-Марьино Желябовского сельского поселения Устюженского района 7 октября и заблудилась.

В поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники полиции: 4 человека, 1 единица техники, спасатели ПСО «Лиза Алерт»: 9 человек, 5 единиц техники, спасатели ПСП «Шексна»: 2 человека, 1 единица техники и волонтеры 4 человека, 1 единица техники.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Верховажском районе продолжаются поиски 79-летнего грибника, который ушел из дома 30 сентября. Накануне его искали сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – 3 чел., 1 ед. тех., полиции: 3 человека, 1 единица техники и волонтеры: 15 человек, 2 единицы техники. 9 октября в 17:30 поиски были приостановлены, но сегодня они возобновятся.

