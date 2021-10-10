81-летнюю женщину, пропавшую 7 сентября в Вологодской области, нашли погибшей

10.10.2021 [Происшествия]

81-летнюю женщину, которая пропала 7 октября в Устюженском районе, нашёл погибшей спасатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 9 октября в 11:10.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, женщина ушла в лес из деревни Александрово-Марьино Желябовского сельского поселения Устюженского района 7 октября и заблудилась.

В поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники полиции: 4 человека, 1 единица техники, спасатели ПСО «Лиза Алерт»: 9 человек, 5 единиц техники, спасатели ПСП «Шексна»: 2 человека, 1 единица техники и волонтеры 4 человека, 1 единица техники.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Верховажском районе продолжаются поиски 79-летнего грибника, который ушел из дома 30 сентября. Накануне его искали сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – 3 чел., 1 ед. тех., полиции: 3 человека, 1 единица техники и волонтеры: 15 человек, 2 единицы техники. 9 октября в 17:30 поиски были приостановлены, но сегодня они возобновятся.
 

Тэги: грибник, пропавшие

ТОП НЕДЕЛИ

На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Губернатор Вологодской области отложил введение QR - кодов до 1 ноября
Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов
Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области захлестнул соцсети
В Вологде прекратят работу еще несколько автобусных маршрутов?
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева

Похожие новости

9 дней продолжаются поиски 79-летнего грибника в Вологодской области

Мужчина ушел в лес 30 сентября из деревни Сафроновская Верховажского района 

1055
0

Под Вологдой нашли тело погибшего грибника

Пропавшего 64-летнего Федора Опахина искали с 17 сентября

2239
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителей Вологды спрашивают, какой они хотят видеть площадь у ЦУМа
Автобусную остановку у автовокзала в Вологде перенесут 11 октября
81-летнюю женщину, пропавшую 7 сентября в Вологодской области, нашли погибшей
Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в гостевом матче Регулярного чемпионата КХЛ
Завершен капитальный ремонт автотрассы А-119 от Вологды до Молочного
Музей аптечного дела в Череповце открылся после реконструкции
287 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3565
0
09.10.2021 [БлогоVO]

9 октября — день расстрела членов повстанческой организации белозерских церковников

254
0
08.10.2021 [Обзор Прессы]

Провести противоаварийные работы и обеспечить консервацию руин дома Шахова обязаны собственники

410
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика