9 дней продолжаются поиски 79-летнего грибника в Вологодской области

9 дней продолжаются поиски 79-летнего мужчины, который 30 сентября ушел в лес за грибами из деревни Софроновская Верховажского района.

В поисках участвуют сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – 3 человека, 1 ед. тех., полиция: 3 человека и 1 единица техники, администрация: 3 человека, 1 единица техники, волонтеры: 16 человек и 2 единицы техники.