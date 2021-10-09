9 дней продолжаются поиски 79-летнего грибника в Вологодской области

9 дней продолжаются поиски 79-летнего мужчины, который 30 сентября ушел в лес за грибами из деревни Софроновская Верховажского района.
В поисках участвуют сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – 3 человека, 1 ед. тех., полиция: 3 человека и 1 единица техники, администрация: 3 человека, 1 единица техники, волонтеры: 16 человек и 2 единицы техники.
– 8 октября в 18 часов поиски были приостановлены, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. – Сегодня поиски возобновятся.